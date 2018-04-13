Топ-10 лучших форвардов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит рейтинг лучших форвардов.

Рейтинг выступления: 82,0 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,49 Сыграл матчей: 14 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,9 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,2 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,2 Забил мячей: 5 Отдал результативных передач: 3 9. ЭДЕН АЗАР ("Челси")

Рейтинг выступления: 82,4 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,75 Сыграл матчей: 16 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,3 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,7 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,8 Забил мячей: 7 Отдал результативных передач: 3 8. РОБЕРТО ФИРМИНО ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 82,9 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,59 Сыграл матчей: 15 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,5 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,6 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5 Забил мячей: 7 Отдал результативных передач: 5 7. ДРИС МЕРТЕНС ("Наполи")

Рейтинг выступления: 84,0 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,33 Сыграл матчей: 13 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,6 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,7 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,2 Забил мячей: 8 Отдал результативных передач: 0 6. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона")

Рейтинг выступления: 85,5 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,48 Сыграл матчей: 19 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,7 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,3 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,1 Забил мячей: 15 Отдал результативных передач: 9 5. СЕРХИО АГУЭРО ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 86,0 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,64 Сыграл матчей: 15 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,7 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,0 Забил мячей: 15 Отдал результативных передач: 3 4. АНТУАН ГРИЗМАНН ("Атлетико")

Рейтинг выступления: 86,2 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,47 Сыграл матчей: 18 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,7 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,9 Забил мячей: 16 Отдал результативных передач: 8 3. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 87,1 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,76 Сыграл матчей: 15 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,2 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,1 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6 Забил мячей: 11 Отдал результативных передач: 1 2. ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус")

"Реал") Рейтинг выступления: 87,4 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34 Сыграл матчей: 14 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6 Забил мячей: 10 Отдал результативных передач: 3 1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Рейтинг выступления: 90,8 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,16 Сыграл матчей: 13 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 6,8 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5 Забил мячей: 21 Отдал результативных передач: 3 Не пропустите:

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