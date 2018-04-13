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Топ-10 лучших форвардов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
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Топ-10 лучших форвардов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит рейтинг лучших форвардов.
10. ЙОСИП ИЛИЧИЧ ("Аталанта")
Рейтинг выступления: 82,0  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,49  Сыграл матчей: 14  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,9  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,2  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,2  Забил мячей: 5  Отдал результативных передач: 3  9. ЭДЕН АЗАР ("Челси")
Рейтинг выступления: 82,4  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,75  Сыграл матчей: 16  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,3  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,7  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,8  Забил мячей: 7  Отдал результативных передач: 3  8. РОБЕРТО ФИРМИНО ("Ливерпуль")
Рейтинг выступления: 82,9  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,59  Сыграл матчей: 15  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,5  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,6  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5  Забил мячей: 7  Отдал результативных передач: 5  7. ДРИС МЕРТЕНС ("Наполи")
Рейтинг выступления: 84,0  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,33  Сыграл матчей: 13  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,6  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,7  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,2  Забил мячей: 8  Отдал результативных передач: 0  6. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона")
Рейтинг выступления: 85,5  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,48  Сыграл матчей: 19  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,7  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,3  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,1  Забил мячей: 15  Отдал результативных передач: 9  5. СЕРХИО АГУЭРО ("Манчестер Сити")
Рейтинг выступления: 86,0  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,64  Сыграл матчей: 15  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,7  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,0  Забил мячей: 15  Отдал результативных передач: 3  4. АНТУАН ГРИЗМАНН ("Атлетико")
Рейтинг выступления: 86,2  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,47  Сыграл матчей: 18  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,7  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,9  Забил мячей: 16  Отдал результативных передач: 8  3. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 87,1  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,76  Сыграл матчей: 15  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,2  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,1  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6  Забил мячей: 11  Отдал результативных передач: 1  2. ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус")
Рейтинг выступления: 87,4  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34  Сыграл матчей: 14  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6  Забил мячей: 10  Отдал результативных передач: 3  1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")
Рейтинг выступления: 90,8  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,16  Сыграл матчей: 13  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 6,8  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5  Забил мячей: 21  Отдал результативных передач: 3  Не пропустите:
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