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Топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
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Топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит рейтинг лучших вингеров.
10. АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ (ПСЖ)
Рейтинг выступления: 83,7  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,20  Сыграл матчей: 20  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,5  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Забил мячей: 13  Отдал результативных передач: 9  9. ХОСЕ КАЛЬЕХОН ("Наполи")
Рейтинг выступления: 84,2  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,17  Сыграл матчей: 14  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,6  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,7  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,3  Забил мячей: 3  Отдал результативных передач: 7  8. ДЖЕНГИЗ УНДЕР ("Рома")
Рейтинг выступления: 84,3  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,73  Сыграл матчей: 13  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,7  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,8  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,0  Забил мячей: 6  Отдал результативных передач: 2  7. ГОНСАЛУ ГЕДЕШ ("Валенсия")
Рейтинг выступления: 84,4  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,15  Сыграл матчей: 15  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,7  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,4  Забил мячей: 2  Отдал результативных передач: 4  6. ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Барселона")
Рейтинг выступления: 86,0  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,85  Сыграл матчей: 13  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,0  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,5  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,7  Забил мячей: 3  Отдал результативных передач: 3  5. СУСО ("Милан")
Рейтинг выступления: 87,1  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,19  Сыграл матчей: 17  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,7  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,1  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3  Забил мячей: 1  Отдал результативных передач: 3  4. СОН ХЫН МИН ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 87,1  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,11  Сыграл матчей: 18  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,5  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,7  Забил мячей: 9  Отдал результативных передач: 4  3. ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ ("Милан")
Рейтинг выступления: 88,8  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,08  Сыграл матчей: 15  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,6  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,4  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,6  Забил мячей: 2  Отдал результативных передач: 3  2. МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")
Рейтинг выступления: 89,9  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,83  Сыграл матчей: 13  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,8  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,8  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3  Забил мячей: 14  Отдал результативных передач: 4  1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")
Рейтинг выступления: 93,7  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,60  Сыграл матчей: 19  Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,4  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,3  Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,9  Забил мячей: 17  Отдал результативных передач: 9  Не пропустите:
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