Топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит рейтинг лучших вингеров.

10. АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 83,7 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,20 Сыграл матчей: 20 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,5 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Забил мячей: 13 Отдал результативных передач: 9 9. ХОСЕ КАЛЬЕХОН ("Наполи")

Рейтинг выступления: 84,2 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,17 Сыграл матчей: 14 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,6 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,7 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,3 Забил мячей: 3 Отдал результативных передач: 7 8. ДЖЕНГИЗ УНДЕР ("Рома")

Рейтинг выступления: 84,3 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,73 Сыграл матчей: 13 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,7 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,8 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,0 Забил мячей: 6 Отдал результативных передач: 2 7. ГОНСАЛУ ГЕДЕШ ("Валенсия")

Рейтинг выступления: 84,4 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,15 Сыграл матчей: 15 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,7 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,4 Забил мячей: 2 Отдал результативных передач: 4 6. ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Барселона")

Рейтинг выступления: 86,0 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,85 Сыграл матчей: 13 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,0 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,5 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,7 Забил мячей: 3 Отдал результативных передач: 3 5. СУСО ("Милан")

Рейтинг выступления: 87,1 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,19 Сыграл матчей: 17 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,7 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,1 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3 Забил мячей: 1 Отдал результативных передач: 3 4. СОН ХЫН МИН ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 87,1 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,11 Сыграл матчей: 18 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,5 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,7 Забил мячей: 9 Отдал результативных передач: 4 3. ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ ("Милан")

Рейтинг выступления: 88,8 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,08 Сыграл матчей: 15 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,6 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,4 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,6 Забил мячей: 2 Отдал результативных передач: 3 2. МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 89,9 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,83 Сыграл матчей: 13 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,8 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,8 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3 Забил мячей: 14 Отдал результативных передач: 4 1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

Рейтинг выступления: 93,7 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,60 Сыграл матчей: 19 Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,4 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,3 Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,9 Забил мячей: 17 Отдал результативных передач: 9 Не пропустите:

топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

топ-10 лучших опорных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

топ-10 лучших крайних защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory