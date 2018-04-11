«Хьюстон» победил «Лейкерс»

«Хьюстон» выиграл у «Лейкерс» (105:99) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком стал защитник «Рокетс» Крис Пол , набравший 22 очка.

Напомним, «Хьюстон» досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате. «Лейкерс» не попадают в плей-офф и остаются на 11-м месте на Западе.

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Хьюстон» — 99:105 (16:23, 32:33, 27:26, 24:23)