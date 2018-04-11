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«Хьюстон» победил «Лейкерс»
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«Хьюстон» победил «Лейкерс» 

Советский спорт 2 часа назад
«Хьюстон» выиграл у «Лейкерс» (105:99) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком стал защитник «Рокетс» Крис Пол, набравший 22 очка.
Отметим, что на счету атакующего защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена (22 очка + 10 передач) и центрового команды Клинта Капелы (10 очков + 12 подборов) по дабл-даблу.
Напомним, «Хьюстон» досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате. «Лейкерс» не попадают в плей-офф и остаются на 11-м месте на Западе.
Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Хьюстон» — 99:105 (16:23, 32:33, 27:26, 24:23)
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