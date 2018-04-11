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«Бавария» — «Севилья». Текстовая трансляция начнется в 21:45
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«Бавария» — «Севилья». Текстовая трансляция начнется в 21:45 

Советский спорт 2 часа назад
Следить за ходом матча «Бавария» — «Севилья» вы можете здесь.
Первый матч в Испании завершился победой мюнхенцев — 2:1.
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