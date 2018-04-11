32-летний игрок G-лиги набрал 19 очков в дебютном матче за «Лейкерс»

Защитник Андре Ингрэм дебютировал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (99:105).

32-летний баскетболист провёл на площадке 29 минут, собрав коллекцию из 19 очков (6 из 8 с игры, включая 4 из 5 трёхочковых), 3 подборов, 3 блок-шотов, результативной передачи и перехвата.

Отметим, что Ингрэм провёл в G-лиге 10 сезонов. Последние шесть лет он выступал за фарм-клуб «Лейкерс». Матч с «Рокетс» стал для Андре первым в НБА.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.