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32-летний игрок G-лиги набрал 19 очков в дебютном матче за «Лейкерс»
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32-летний игрок G-лиги набрал 19 очков в дебютном матче за «Лейкерс» 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Защитник Андре Ингрэм дебютировал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (99:105).
32-летний баскетболист провёл на площадке 29 минут, собрав коллекцию из 19 очков (6 из 8 с игры, включая 4 из 5 трёхочковых), 3 подборов, 3 блок-шотов, результативной передачи и перехвата.
Отметим, что Ингрэм провёл в G-лиге 10 сезонов. Последние шесть лет он выступал за фарм-клуб «Лейкерс». Матч с «Рокетс» стал для Андре первым в НБА.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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