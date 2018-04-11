Евролига оштрафовала УНИКС на €45 тыс. за нарушение правил финансовой стабильности

ТАСС , 11 апреля. Евролига наложила штраф на казанский баскетбольный клуб УНИКС за нарушение правил финансовой стабильности в сезоне-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Отмечается, что нарушения УНИКСа касались выделения средств из бюджета на заработную плату игроков в размере, превышающем 65% от всех расходов клуба в период участия команды в Евролиге в сезоне-2016/17, что противоречит правилам соревнований. В результате УНИКС был признан виновным в нарушении дисциплинарного кодекса Евролиги и подвергся штрафу в размере €45 тыс.

УНИКС в сезоне-2016/17 занял предпоследнее, 15-е место в регулярном чемпионате Евролиги и не смог пробиться в плей-офф соревнований.