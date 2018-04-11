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Конте — о ничьей с «Вест Хэмом»: «Если мы не способны выигрывать такие матчи, тогда о чем мы вообще говорим?»
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Конте — о ничьей с «Вест Хэмом»: «Если мы не способны выигрывать такие матчи, тогда о чем мы вообще говорим?» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что его команда не заслуживает места в Лиге чемпионов, если регулярно теряет очки в матчах с соперниками ниже классом.
"Мы должны смотреть на ситуацию реалистично. Если мы не способны выигрывать такие матчи [с «Вест Хэмом»], тогда о чем мы вообще говорим? О чем? Я люблю говорить, что мы должны продолжать усердно работать и улучшать свою игру, но необходимо побеждать в таких матчах, если хочешь достичь своей цели. Нашей целью было попадание в Лигу чемпионов", — цитирует Конте Football London.
"Челси" занимает пятое место в Премьер-лиге, уступая 10 очков «Тоттенхэму» и «Ливерпулю».
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