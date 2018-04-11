«Тамбов» обыграл «Химки» в домашнем матче ФНЛ

Футбольный клуб «Тамбов» из одноименного города одержал победу над «Химками» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Проходившая в Тамбове на стадионе «СТЦ Тамбов» встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, сообщает "Советский спорт"

"Тамбов" набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» с 36-ю баллами в своем активе располагаются на 13-й позиции.

Футбол. Россия. ФНЛ — Первый дивизион. 32-й тур "Тамбов" (Тамбов) — «Химки» (Химки) — 2:0 Голы: 1:0 — Шляков, 65; 2:0 — Бирюков, 90