Ещё
«Тамбов» обыграл «Химки» в домашнем матче ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тамбов» обыграл «Химки» в домашнем матче ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Футбольный клуб «Тамбов» из одноименного города одержал победу над «Химками» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Проходившая в Тамбове на стадионе «СТЦ Тамбов» встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Евгений Шляков и нападающий Михаил Бирюков, реализовавший пенальти в компенсированное арбитром время.
"Тамбов" набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» с 36-ю баллами в своем активе располагаются на 13-й позиции.
Футбол. Россия. ФНЛ — Первый дивизион. 32-й тур "Тамбов" (Тамбов) — «Химки» (Химки) — 2:0 Голы: 1:0 — Шляков, 65; 2:0 — Бирюков, 90
Газета.Ru: последние новости
32-летний игрок G-лиги набрал 19 очков в дебютном матче за «Лейкерс» Митчелл установил рекорд НБА по количеству трёхочковых в дебютном сезоне Новицки планирует сыграть свой 21-й сезон в НБА
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»20
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
В МОК разгорелся новый скандал13
Футбольные стадионы в России окупятся через 500 лет2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение