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ЦСКА в гостях обыграл «Калев»
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ЦСКА в гостях обыграл «Калев»
Советский спорт
2 часа назад
Комментарии
Счет встречи — 105:95 (20:25, 26:29, 30:13, 29:28) в пользу армейцев.
Самым результативным игроком стал форвард хозяев паркета
Боян Суботич
, набравший 20 очков.
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