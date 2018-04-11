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ЦСКА в гостях обыграл «Калев»
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ЦСКА в гостях обыграл «Калев» 

Советский спорт 2 часа назад
Счет встречи — 105:95 (20:25, 26:29, 30:13, 29:28) в пользу армейцев.
Самым результативным игроком стал форвард хозяев паркета Боян Суботич, набравший 20 очков.
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