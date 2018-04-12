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Роббен признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Севилья»
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Роббен признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Севилья» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Севильей» по версии официального сайта УЕФА.
Были лучше, но дальше не прошли. «Севилья» пропустила «Баварию» в полуфинал ЛЧ  Игра на «Альянц Арене» в Мюнхене завершилась нулевой ничьей, которая позволила «Баварии» выйти в полуфинал за счет гостевой победы (2:1).
Отметим, что «Севилья» прервала семиматчевую победную серию «Баварии» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Жеребьевка ½ финала и финала пройдет 13 апреля.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
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