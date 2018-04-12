Роббен признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Севилья»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Севильей» по версии официального сайта УЕФА.

Были лучше, но дальше не прошли. «Севилья» пропустила «Баварию» в полуфинал ЛЧ Игра на «Альянц Арене» в Мюнхене завершилась нулевой ничьей, которая позволила «Баварии» выйти в полуфинал за счет гостевой победы (2:1).

Отметим, что «Севилья» прервала семиматчевую победную серию «Баварии» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Жеребьевка ½ финала и финала пройдет 13 апреля.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча