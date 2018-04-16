«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» и повёл в серии со счётом 3:0

«Лос-Анджелес Кингз» принимал на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил со счётом 2:3.

Победную шайбу в третьем периоде записал на свой счёт Вильям Карлссон . В составе «Вегаса» также голами отметились Коди Икин и Джеймс Нил . Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри отразил 37 бросков. Двумя баллами (1+1) за результативность в составе «Кингз» отметился Анже Копитар.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 18 апреля в Лос-Анджелесе.