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«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» и повёл в серии со счётом 3:0
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«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» и повёл в серии со счётом 3:0 

Чемпионат.com 7 минут назад
Фото: ТАСС
«Лос-Анджелес Кингз» принимал на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил со счётом 2:3.
Победную шайбу в третьем периоде записал на свой счёт Вильям Карлссон. В составе «Вегаса» также голами отметились Коди Икин и Джеймс Нил. Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри отразил 37 бросков. Двумя баллами (1+1) за результативность в составе «Кингз» отметился Анже Копитар.
Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 18 апреля в Лос-Анджелесе.
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