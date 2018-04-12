Ещё
«Хьюстон» без Хардена и Пола уступил на выезде «Сакраменто»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хьюстон» без Хардена и Пола уступил на выезде «Сакраменто» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче заключительного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сакраменто Кингз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20).
В отсутствие Криса Пола и Джеймса Хардена, которым тренерский штаб «Рокетс» предоставил отдых, победители «регулярки» не смогли оказать достойное сопротивление «королям».
Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеральд Грин, набравший 31 очко.
В составе победителей дабл-дабл оформил центровой Уилли Коли-Стайн (22 очка и 11 подборов).
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: ЦСКА легко выиграет у «Нижнего Новгорода» в матче Единой лиги ВТБ «Тамбов» на своём поле обыграл «Химки» Эффектные проходы Пола и Митчелла – в топ-10 дня в НБА
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото34
В WADA заявили о взятке России53
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение