«Хьюстон» без Хардена и Пола уступил на выезде «Сакраменто»

В очередном матче заключительного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сакраменто Кингз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20). В отсутствие Криса Пола Джеймса Хардена , которым тренерский штаб «Рокетс» предоставил отдых, победители «регулярки» не смогли оказать достойное сопротивление «королям». Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеральд Грин , набравший 31 очко. В составе победителей дабл-дабл оформил центровой Уилли Коли-Стайн (22 очка и 11 подборов).