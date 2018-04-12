«Портленд» обыграл «Юту» и занял третье место в Западной конференции

«Портленд Трэйл Блейзерс» на домашней площадке обыграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34), сообщает «Советский спорт».

Благодаря этой победе «Портленд» обошел «Юту» и занял итоговое третье место в таблице Западной конференции.

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков.

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат "Портленд Трэйл Блэйзерс" (Портленд) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34) "Портленд Трэйл Блэйзерс": Лиллард — 36, Макколлум — 19, Нуркич — 13, Напьер — 9, Болдуин — 5, Коннотон — 5, Амину — 5, Тернер — 4, Дэвис — 4, Коллинс — 2, Харклесс, Лейман, Леонард, Папаяннис, Уилкокс, Суониган. "Юта Джаз": Рубио — 17, Митчелл — 17, Гобер — 13, Краудер — 12, Фэйворс — 10, О'Нил — 6, Экзам — 6, Инглс — 5, Йеребко — 5, Юдо — 2, Брэдли, Сефолоша, Бёркс, Нето, Ньянг, Стоктон, Маккри.