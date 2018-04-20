23 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Майами» и выйти вперёд в серии

Завершился третий матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Майами Хит» и «Филадельфией Сиксерс». «Сиксерс» на чужом паркете одержали разгромную победу со счётом 128:108 (37:33, 26:31, 33:30, 32:14). Решающей в матче стала послденяя четверть, в которой гости обыграли своих соперников с преимуществом в 18 очков.

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, на счету которого 23 очка, 7 подборов и 3 блокшота. Дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов оформил Бен Симмонс . Разыгрывающий хозяев Горан Драгич отметился 23 очками и 8 передачами.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Сиксерс».