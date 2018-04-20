Ещё
23 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Майами» и выйти вперёд в серии
Далее:
Читайте также:
Ещё

23 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Майами» и выйти вперёд в серии 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершился третий матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Майами Хит» и «Филадельфией Сиксерс». «Сиксерс» на чужом паркете одержали разгромную победу со счётом 128:108 (37:33, 26:31, 33:30, 32:14). Решающей в матче стала послденяя четверть, в которой гости обыграли своих соперников с преимуществом в 18 очков.
Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, на счету которого 23 очка, 7 подборов и 3 блокшота. Дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов оформил Бен Симмонс. Разыгрывающий хозяев Горан Драгич отметился 23 очками и 8 передачами.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Сиксерс».
Чемпионат.com: последние новости
«Реал» победил «Панатинаикос» и сравнял счёт в серии, Рейес набрал 18 очков Аналитики: ЦСКА победит «Химки» и во втором матче 1/4 финала Евролиги «Панатинаикос» разгромил «Реал» и повёл в серии, Калатес оформил дабл-дабл
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз135
Сборная России проиграла Швеции17
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Фанаты разбили голову тренеру «Бешикташа»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение