Джоэл Эмбиид надеется вернуться на паркет во втором матче серии с «Майами»

Центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид надеется вернуться на паркет во втором или третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА с «Майами Хит». Эмбиид в столкновении с одноклубником Маркеллом Фульцем в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс» (28 марта), после чего попал в лазарет, пропустив 9 последних матчей команды (8 в регулярном чемпионате и 1 в плей-офф).

«Если бы все зависело от меня, я бы сыграл уже в первом матче серии, но без разрешения врачей я не могу вернуться на паркет. Я уже могу делать на площадке все, что нужно, чувствую себя отлично. Есть хорошие шансы на то, что я смогу сыграть во втором или третьем матче серии. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в ближайшие несколько дней», — цитирует Эмбиида ESPN.

В первом матче серии «76-е» без одного из своих лидеров. Второй матч серии состоится 16 апреля в Филадельфии, третий — 19 апреля в Майами.