Эмбиид не поможет «Филадельфии» в первом матче серии плей-офф с «Майами»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не поможет команде в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит». Эту информацию подтвердил наставник «Сиксерс» Бретт Браун , сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кит Помпеи.

Баскетболист продолжает восстанавливаться после операции на лицевой кости, проведённой в связи с её переломом в районе левого глаза. На лице игрока по-прежнему защитная маска.

В нынешнем сезоне Эмбиид набирает по 22,9 очка и совершает по 11 подборов за 30 минут в среднем за игру.