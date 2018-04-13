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Эмбиид не поможет «Филадельфии» в первом матче серии плей-офф с «Майами»
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Эмбиид не поможет «Филадельфии» в первом матче серии плей-офф с «Майами» 

Чемпионат.com 1 час назад
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не поможет команде в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит». Эту информацию подтвердил наставник «Сиксерс» Бретт Браун, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кит Помпеи.
Баскетболист продолжает восстанавливаться после операции на лицевой кости, проведённой в связи с её переломом в районе левого глаза. На лице игрока по-прежнему защитная маска.
В нынешнем сезоне Эмбиид набирает по 22,9 очка и совершает по 11 подборов за 30 минут в среднем за игру.
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