Эмбиид рискует пропустить третий матч с «Майами»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который не помог команде в первом и втором матчах четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит», рискует пропустить и третью игру серии, сообщила команда в своём «твиттере».

Баскетболист продолжает восстанавливаться после операции на лицевой кости, проведённой в связи с её переломом в районе левого глаза. На лице игрока по-прежнему защитная маска. В нынешнем сезоне игрок набирает по 22,9 очка и совершает по 11 подборов за 30 минут в среднем за игру.