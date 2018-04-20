Эмбиид высмеял Уинслоу за попытку сломать его маску

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который вернулся на паркет в рамках третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Майами Хит», прокомментировал попытки форварда «Майами Хит» Джастиса Уинслоу сломать защитную маску, которую носит игрок после операции на лицевой кости, проведённой в связи с её переломом в районе левого глаза.

«Было забавно наблюдать, как эту маску Джастис пытался растоптать и сломать руками. Но это явно не выведет меня из игры — Уинслоу не знает, что у меня полсотни таких масок», — сказал Эмбиид CSN Philadelphia.