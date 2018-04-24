Автор «Чемпионата» Алексей Кужель предложил вариант для ставки на пятый матч первого раунда плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит». Ставка: победа «Филадельфии» и тотал матча больше 211 с коэффициентом 2.20. «Филадельфия» лидирует в серии практически по каждому показателю. Подборы, броски из-за дуги, количество набранных очков, процент реализации. Сложно представить, как за счёт одной лишь превосходной защиты Эрику Споэльстре удаётся навязывать борьбу. Даже в проигранном на родном для «Сиксерс» паркете матче, результат сделали не игроки «Хит», а отвратительная реализация дальних бросков дружиной Бретта Брауна.
Дуэйн Уэйд — периодически хорош. Привычно хорош и чертовски талантлив. Но даже его стараний и самоотдачи не хватает для победы. Уэйн Эллинтгон устанавливает рекорды «Хит» по реализованным броскам, но в остальных аспектах игры не может похвастаться наличием талантов. Хассан Уайтсайд в регулярном чемпионате и он же, но в матчах плей-офф — два разных человека. Причём второй, несмотря на выдающиеся габариты, теряется и практически незаметен. Келли Олиник, если в очередной раз выстрелит, вполне может стать одним из факторов победы. Вот только не верится во всё это. «Сиксерс» на данный момент обладают намного более сбалансированным составом», — отметил Кужель. Старт встречи — 25 апреля в 3:00 мск.