«Филадельфия» стала вторым четвертьфиналистом плей-офф НБА

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете принимал «Майами Хит» и победил — 104:91 (23:21, 23:25, 34:20, 24:25). Счёт в серии — 4-1.

«Филадельфия» стала вторым четвертьфиналистом плей-офф НБА. Ранее путевку в четвертьфинал оформил «Нью-Орлеан Пеликанс».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик , набравший 27 очков.