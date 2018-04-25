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«Филадельфия» стала вторым четвертьфиналистом плей-офф НБА
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«Филадельфия» стала вторым четвертьфиналистом плей-офф НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете принимал «Майами Хит» и победил — 104:91 (23:21, 23:25, 34:20, 24:25). Счёт в серии — 4-1.
«Филадельфия» стала вторым четвертьфиналистом плей-офф НБА. Ранее путевку в четвертьфинал оформил «Нью-Орлеан Пеликанс».
Самым результативным игроком матча стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик, набравший 27 очков.
По дабл-даблу оформили центровой Джоэл Эмбиид (19 очков и 12 подборов) и разыгрывающий Бен Симмонс (14 очков и 10 подборов).
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