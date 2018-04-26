«Хьюстон» стал третьим четвертьфиналистом плей-офф НБА

«Хьюстон Рокетс» дома взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» в пятом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 122:104, сообщает ТАСС

В составе победителей самым результативным стал Клинт Капела , который оформил дабл-дабл, набрав 26 очков и совершив 15 подборов. Кроме того, на счету Джеймса Хардена 24 балла, 12 передач и пять подборов.

У гостей лучшим стал Карл-Энтони Таунс, который набрал 23 очка при 14 подборах.

Счет в серии стал 4-1 в пользу «Хьюстона», который вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.

НБА. плей-офф. 1/4 финала. Запад. 5-й матч "Хьюстон Рокетс" (Хьюстон) — «Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) — 122:104 (25:26, 30:33, 30:15, 37:30) "Хьюстон Рокетс": Капела — 26, Харден — 24, Гордон — 19, Ариза — 16, Такер — 15, Пол — 12, Андерсон — 5, Грин — 3, Илариу — 2, Джексон, Джонсон, Ци, Мба-а-Муте, Онуаку, Блэк "Миннесота Тимбервулвз": Таунс — 23, Кроуфорд — 20, Тиг — 17, Уиггинс — 14, Роуз — 12, Гибсон — 10, Батлер — 8, Джонс, Дьенг, Бьелица, Джефферсон, Джорджес-Хант, Паттон, Брукс, Олдрич