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«Хьюстон» стал третьим четвертьфиналистом плей-офф НБА
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«Хьюстон» стал третьим четвертьфиналистом плей-офф НБА 

Газета.Ru 26 апреля 2018
Фото: Twitter NBA
«Хьюстон Рокетс» дома взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» в пятом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 122:104, сообщает ТАСС.
В составе победителей самым результативным стал Клинт Капела, который оформил дабл-дабл, набрав 26 очков и совершив 15 подборов. Кроме того, на счету Джеймса Хардена 24 балла, 12 передач и пять подборов.
У гостей лучшим стал Карл-Энтони Таунс, который набрал 23 очка при 14 подборах.
Счет в серии стал 4-1 в пользу «Хьюстона», который вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.
НБА. плей-офф. 1/4 финала. Запад. 5-й матч "Хьюстон Рокетс" (Хьюстон) — «Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) — 122:104 (25:26, 30:33, 30:15, 37:30) "Хьюстон Рокетс": Капела — 26, Харден — 24, Гордон — 19, Ариза — 16, Такер — 15, Пол — 12, Андерсон — 5, Грин — 3, Илариу — 2, Джексон, Джонсон, Ци, Мба-а-Муте, Онуаку, Блэк "Миннесота Тимбервулвз": Таунс — 23, Кроуфорд — 20, Тиг — 17, Уиггинс — 14, Роуз — 12, Гибсон — 10, Батлер — 8, Джонс, Дьенг, Бьелица, Джефферсон, Джорджес-Хант, Паттон, Брукс, Олдрич
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