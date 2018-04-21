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НБА оштрафовала Уинслоу за попытку сломать маску Эмбиида
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НБА оштрафовала Уинслоу за попытку сломать маску Эмбиида 

RT на русском 1 час назад
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала форварда «Майами Хит» Джастиса Уинслоу на $15 тыс. за попытку сломать маску игрока «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
Об этом сообщает ESPN.
Во время третьего матча серии плей-офф между командами Уинслоу намеренно наступил на маску Эмбиида, которая лежала на паркете, после чего поднял её и попытался сломать руками.
Эмбиид стал самым результативным игроком своей команды в том матче, набрав 23 очка. «Филадельфия» одержала победу со счётом 128:108.
Ранее сообщалось, что «Милуоки» сократил отставание в серии плей-офф НБА с «Бостоном», «Индиана» победила «Кливленд».
RT на русском: последние новости
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 Ещё 28 источников 
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