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Баскетболист вырвал победу промахом со штрафного
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Баскетболист вырвал победу промахом со штрафного 

Вести.Ru 1 час назад
В матче чемпионата Бразилии по баскетболу игрок клуба «Баура» Дуда Мачада стал героем поединка против «Васко» благодаря промаху со штрафного. При счете 100:103 за шесть секунд до финальной сирены игрок получил право на два броска со штрафного, удачно исполнил первый бросок и заработал одно очко.
При втором броске баскетболист пошел на хитрость — он намеренно промахнулся, бросив мяч в дужку кольца, после чего совершил подбор, убежал за трехочковую линию и вновь бросил по кольцу. Бросок Мачады оказался удачным и принес в копилку три очка, а «Баура» удержал добытое преимущество в один балл и победил со счетом 104:103.
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