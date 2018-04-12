Баскетболист вырвал победу промахом со штрафного

В матче чемпионата Бразилии по баскетболу игрок клуба «Баура» Дуда Мачада стал героем поединка против «Васко» благодаря промаху со штрафного. При счете 100:103 за шесть секунд до финальной сирены игрок получил право на два броска со штрафного, удачно исполнил первый бросок и заработал одно очко.

При втором броске баскетболист пошел на хитрость — он намеренно промахнулся, бросив мяч в дужку кольца, после чего совершил подбор, убежал за трехочковую линию и вновь бросил по кольцу. Бросок Мачады оказался удачным и принес в копилку три очка, а «Баура» удержал добытое преимущество в один балл и победил со счетом 104:103.