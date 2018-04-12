Итоги дня в АХЛ: 17-я шайба Гурьянова, 7 очков Чеховича за первые 4 игры в лиге 

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Денис Гурьянов отличился в 17-й раз в регулярном сезоне и набрал 32-е очко. Евгений Свечников записал на свой счёт результативную передачу. Всего на его счету 23 (7+16) очка в 55 матчах. Иван Чехович набирал очки во всех 4 матчах за карьеру в лиге, в его активе 2 шайбы и 5 результативных передач.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Е. Свечников (н)«Гранд Рэпидс»0+1010Гурьянов (н)«Техас»1+003+2Волков (н)«Сиракьюз»0+0210Чехович (н)«Сан-Хосе»0+102+1