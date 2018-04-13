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Итоги дня в АХЛ: дебют Сергеева, Чехович набирает очки во всех играх в карьере
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Итоги дня в АХЛ: дебют Сергеева, Чехович набирает очки во всех играх в карьере 

Чемпионат.com 22 минуты назад
В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. 22-летний уроженец Челябинска Дмитрий Сергеев провёл первый матч в карьере. 19-летний Иван Чехович забросил 3-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 5 матчей. Всего у него стало 8 (3+5) очков в 5 матчах при полезности «+8». Таким образом, Чехович набирал очки в каждом матче в лиге.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Е. Свечников (н)«Гранд-Рэпидс»0+0020Костин (н)«Сан-Антонио»0+1000Чехович (н)«Сан-Хосе»1+001+1Сергеев (з)«Сан-Антонио»0+0000
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