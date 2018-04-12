33 очка Чераповича не спасли «Цмоки-Минск» в матче с «Химками» 

«Химки» добыли выездную победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Минчане уверенно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 25:20. Но уже во второй десятиминутке «Химки» прибавили и сумели вырваться вперёд. После третьего игрового отрезка преимущество гостей составляло уже 10 очков — 57:47. Тем не менее команда из Беларуси не сдавалась и сумела навязать борьбу соперникам в последние десять минут матча. Невзирая на это подопечные Барцокаса сумели удержать победу — 82:79.
Самым результативным в составе победителей стал Андрей Зубков, набравший 22 очка. У «Цмоки-Минск» 33 очка в активе Кристофера Чераповича, дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов на счету Дэвида Кравиша.