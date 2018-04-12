Коби Брайант: «Титул MVP чемпионата должен получить Харден» 

Бывший игрок «Лейкерс» Коби Брайант заявил, что считает защитника «Хьюстон» Джеймса Хардена лучшим игроком регулярного чемпионата НБА. По словам Коби, Харден обязан получить титул MVP.
— Я действительно не понимаю, почему люди даже спорят об этом. Что, черт возьми, этот парень должен сделать еще? — цитирует USA TODAY Брайанта. — На протяжении последних трех лет Джеймс просто блистал, и после всего этого вы хотите сидеть и обсуждать, кто должен получить титул MVP. Он является лидером по очкам в среднем за игру, у него невероятная статистика результативных передач, а «Хьюстон» лучше всех провел регулярный чемпионат.
"Хьюстон" занял первое место в Западной конференции, выиграв 65 матчей из 82. Сам Харден провел 72 игры, в среднем набирая по 30,4 очка.