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Коби Брайант: «Титул MVP чемпионата должен получить Харден»
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Коби Брайант: «Титул MVP чемпионата должен получить Харден» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший игрок «Лейкерс» Коби Брайант заявил, что считает защитника «Хьюстон» Джеймса Хардена лучшим игроком регулярного чемпионата НБА. По словам Коби, Харден обязан получить титул MVP.
— Я действительно не понимаю, почему люди даже спорят об этом. Что, черт возьми, этот парень должен сделать еще? — цитирует USA TODAY Брайанта. — На протяжении последних трех лет Джеймс просто блистал, и после всего этого вы хотите сидеть и обсуждать, кто должен получить титул MVP. Он является лидером по очкам в среднем за игру, у него невероятная статистика результативных передач, а «Хьюстон» лучше всех провел регулярный чемпионат.
"Хьюстон" занял первое место в Западной конференции, выиграв 65 матчей из 82. Сам Харден провел 72 игры, в среднем набирая по 30,4 очка.
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