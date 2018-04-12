Баскетболисты «Химок» победили «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

В турнирной таблице «Химки» занимают пятое место, одержав 12 побед при девяти поражениях. «Цмоки-Минск» с семью победами в 20 матчах идет седьмым.

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