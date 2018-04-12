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Баскетболисты «Химок» победили «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
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Баскетболисты «Химок» победили «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 12 апреля. Баскетбольный клуб «Химки» из Подмосковья на выезде со счетом 82:79 одержал победу над белорусским «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ.
Победу «Химкам» за секунду до конца принес точный трехочковый бросок сербского форварда Стефана Марковича. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кристофер Черапович, набравший 33 очка, у «Химок» больше всех очков набрал форвард Андрей Зубков (22).
В турнирной таблице «Химки» занимают пятое место, одержав 12 побед при девяти поражениях. «Цмоки-Минск» с семью победами в 20 матчах идет седьмым.
В следующем матче «Цмоки-Минск» 15 апреля в гостях сыграет с саратовским "Автодором", «Химки» 5 мая также встретятся с «Автодором».
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