Баскетболисты «Химок» победили «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ 

ТАСС, 12 апреля. Баскетбольный клуб «Химки» из Подмосковья на выезде со счетом 82:79 одержал победу над белорусским «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ.
Победу «Химкам» за секунду до конца принес точный трехочковый бросок сербского форварда Стефана Марковича. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кристофер Черапович, набравший 33 очка, у «Химок» больше всех очков набрал форвард Андрей Зубков (22).
В турнирной таблице «Химки» занимают пятое место, одержав 12 побед при девяти поражениях. «Цмоки-Минск» с семью победами в 20 матчах идет седьмым.
В следующем матче «Цмоки-Минск» 15 апреля в гостях сыграет с саратовским "Автодором", «Химки» 5 мая также встретятся с «Автодором».