Маркович забросил победный баззер-битер с центра площадки в игре с «Цмоки-Минск»

Сегодня, 12 апреля в Минске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Цмоки-Минск» и «Химками». За 10 секунд до конца поединка счёт на табло был 79:76 в пользу гостей. Но удачная атака минчан из-за дуги, казалось, помогла им перевести поединок в овертайм.

На ответную атаку у «Химок» оставалось чуть более четырёх секунд. Ими сумел воспользоваться защитник команды Стефан Маркович, забивший трёхочковый с центра площадки вместе с финальной сиреной, что помогло коллективу из Московской области одержать победу со счётом 82:79.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.