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Маркович забросил победный баззер-битер с центра площадки в игре с «Цмоки-Минск»
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Маркович забросил победный баззер-битер с центра площадки в игре с «Цмоки-Минск» 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 12 апреля в Минске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Цмоки-Минск» и «Химками». За 10 секунд до конца поединка счёт на табло был 79:76 в пользу гостей. Но удачная атака минчан из-за дуги, казалось, помогла им перевести поединок в овертайм.
На ответную атаку у «Химок» оставалось чуть более четырёх секунд. Ими сумел воспользоваться защитник команды Стефан Маркович, забивший трёхочковый с центра площадки вместе с финальной сиреной, что помогло коллективу из Московской области одержать победу со счётом 82:79.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.
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 Ещё 3 источника 
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