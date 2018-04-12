Защитник «Химок» Маркович забил победный бросок с центра площадки в матче Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ российские «Химки» на выезде обыграли белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 82:79.

Победу подмосковному коллективу принёс бросок сербского защитника Стефана Марковича с центра площадки на последней секунде основного времени.

Самым результативным игроком встречи с 33 очками в активе стал шведский форвард «Цмоков» Крис Черапович. В составе победителей 22 баллами отметился российский бигмэн Андрей Зубков

Одержав 12 побед в 21 матче регулярного чемпионата, «Химки» занимают пятую строчку в турнирной таблице Лиги ВТБ. «Цмоки» с балансом 7-13 идут десятыми.

Ранее сообщалось, что «Химки» сыграют с московским ЦСКА в четвертьфинале баскетбольной Евролиги.