Ещё
Защитник «Химок» Маркович забил победный бросок с центра площадки в матче Единой лиги ВТБ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Химок» Маркович забил победный бросок с центра площадки в матче Единой лиги ВТБ 

RT на русском 33 минуты назад
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ российские «Химки» на выезде обыграли белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 82:79.
Победу подмосковному коллективу принёс бросок сербского защитника Стефана Марковича с центра площадки на последней секунде основного времени.
Самым результативным игроком встречи с 33 очками в активе стал шведский форвард «Цмоков» Крис Черапович. В составе победителей 22 баллами отметился российский бигмэн Андрей Зубков.
Одержав 12 побед в 21 матче регулярного чемпионата, «Химки» занимают пятую строчку в турнирной таблице Лиги ВТБ. «Цмоки» с балансом 7-13 идут десятыми.
Ранее сообщалось, что «Химки» сыграют с московским ЦСКА в четвертьфинале баскетбольной Евролиги.
RT на русском: последние новости
Стало известно место проведения первого в истории Единой лиги ВТБ «Финала четырёх» Бросок Гордона с сиреной принёс «Зениту» победу над «Локомотивом-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ Евролига оштрафовала БК УНИКС за нарушение правил финансовой стабильности
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США46
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборная РФ установила новый антирекорд248
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение