Форвард ЦСКА Чалов поблагодарил болельщиков после матча против «Арсенала»

"При счете 2:0 могли, должны были забивать третий и доводить матч до победы. Чуть-чуть не повезло, но мы бились до конца. Обидно, что не дожали.

Хочется сказать спасибо всем, кто пришел. Было супер. Всегда играем только на победу, поэтому, конечно, мы верили, что можем пройти дальше", — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».