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Форвард ЦСКА Чалов поблагодарил болельщиков после матча против «Арсенала»
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Форвард ЦСКА Чалов поблагодарил болельщиков после матча против «Арсенала» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился мыслями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала», сообщает "Советский спорт".
"При счете 2:0 могли, должны были забивать третий и доводить матч до победы. Чуть-чуть не повезло, но мы бились до конца. Обидно, что не дожали.
Хочется сказать спасибо всем, кто пришел. Было супер. Всегда играем только на победу, поэтому, конечно, мы верили, что можем пройти дальше", — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».
Первая встреча завершилась разгромной победой «Арсенала» — 4:1. Ответный матч, прошедший 12 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, завершился со счетом 2:2. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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