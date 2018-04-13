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Прохоров продал акции «Бруклина»
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Прохоров продал 49% акций клуба НБА «Бруклин» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: ТАСС
Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" предпринимателю Джозефу Цаю. Об этом сообщает ТАСС.
"Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетом были те люди, которые разделяют наши взгляды и тягу к развитию клуба Я приветствую Цая в нашей организации и с нетерпением жду долгосрочного сотрудничества с ним", — заявил Прохоров.
Цай в свою очередь рассказал о том, что счастлив быть частью этой баскетбольной команды.
"Будучи любителем спорта, я горд, что отныне являюсь частью "Бруклина". Я ранее жил в Нью-Йорке, этот город особо близок мне, мне импонируют взгляды Прохорова, я надеюсь, что смогу помочь в популяризации НБА и "Бруклина", — отметил он.
Ранее "Бруклин Нетс" уступил "Бостон Селтикс" в матче НБА.
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