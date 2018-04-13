Абросимова: «Лос-Анджелес» «украл» Вадееву у других команд

Светлана Абросимова — об итогах драфта женской НБА

Чемпионка НБА подводит итоги драфта, в котором выбрали двух россиянок.

В ночь с четверга на пятницу в США прошёл очередной драфт в женской НБА. Сразу две россиянки теперь будут выступать летом за океаном. Марию Вадееву под 11-м номером выбрал «Лос-Анджелес», а Раиса Мусина под 21-м пиком отправилась в «Финикс». Генеральный менеджер женской сборной России Светлана Абросимова лучше других знает американскую систему: закончив колледж, она побеждала в НБА, став первой россиянкой, кому покорилась эта вершина.

— Марию Вадееву выбрали под 11-м номером, Раису Мусину под 21-м. Понятно, что в первой десятке разобрали более опытных американок. Насколько ожидаемы эти номера драфта были для вас?

— Поздравляю наших девочек. Выбор на драфте НБА — это показатель их таланта и работы. В том числе и их детских тренеров. Они ярко сыграли на юниорском чемпионате мира, выступают в Евролиге, за сборную. У них уже есть хороший опыт. Не соглашусь с вами, что выше наших девчонок выбрали более опытных. Просто в выборе баскетболисток из Европы всегда есть риск, что она может не приехать. Поэтому впереди них взяли американок. Это обычная практика, американские тренеры не хотят рисковать и брать под высокими номерами тех, кто может не приехать или в любое время уехать обратно.

— «Лос-Анджелес» совсем недавно брал в состав Евгению Белякову, а в «Финиксе» работает супруга главного тренера сборной России Сэнди Брондэлло. Получается, они пристально следили за российским баскетболом?

— Да, действительно, те люди, которые работали в России или у них были российские игроки, следят за другими баскетболистками. Главный тренер «Спаркс» Брайан Аглер работал не только с Женей, но и со мной много лет. Поэтому он знает специфику, и это безусловный плюс. Многие считают, «Лос-Анджелесу» повезло, что Маша «спустилась» до 11-го номера. В английском языке есть слово steal, что означает украсть. Так вот, «Спаркс» её как будто украли у других команд, которые не так хорошо были осведомлены о талантах российской баскетболистки.

— Это большой плюс не только для них, но и для сборной. Летом у нас нет официальных соревнований основной сборной. Они пропустят молодёжный чемпионат Европы U20. Девчонки же в это время будут в лучшей лиге мира, попробуют свои силы, пройдут через тренировочные лагеря. Это очень большой шаг в их карьерах. Смена команда всегда вносит новую жизнь. Одно дело, когда ты в Екатеринбурге или в Курске, там у тебя одна атмосфера, один состав. А потом ты приезжаешь в другую страну, другую команду, и всё по-новому. Не сомневаюсь, что у них будет прилив сил. Они молоды и сейчас им надо играть и играть.

— Оба клуба ставят перед собой высокие цели, команды укомплектованы из звёздных игроков. Конкуренция будет высокой. Чего ждать от девчонок в первом сезоне?

— По личному опыту могу сказать, что нет ничего хуже приезжать в клубы-середняки, борющиеся за попадание в плей-офф. У меня в карьере они были. Тяжёлая атмосфера внутри, меняются тренеры, много поражений. В сильных командах другая атмосфера. Понятно, конкуренция есть, надо доказывать, что ты достоин. Это что касается эмоций. А физически придётся сложно в любой команде — пахать надо везде.

— Вспомните, как вы проводили свой первый сезон? Насколько сильно он отличался от игры за университет?

— Мой первый сезон был скомкан из-за травмы, которую получила ещё в университете. Пропустила месяц и очень ждала своего появления на паркете. Набирала форму от игры к игре. Мой университет, «Коннектикут», не проигрывал никому и был лучшим, поэтому пришлось привыкать проигрывать в профессиональном спорте. Тяжелее всего было перестраиваться. Много матчей, нет времени на переживания. Сразу после матча мы садились и ехали на другой. В университете наш график был не таким концентрированным. Тяжело было свыкнуться с тем, что тебе приходилось очень быстро забывать о поражениях.

— Насколько велика разница в самой философии игры между Европой и Америкой?

— Разница между лигами сейчас нивелировалась. Но чемпионаты отличаются. В НБА больше матчей и все они на одном уровне. Топовая команда всегда может проиграть. Все сильны физически. Ничего не сравнится с тренировочным лагерем женской НБА. Там происходит настоящая борьба за выживание, дело чуть ли не до драк доходит. В Европе такого нет. Особенно на тренировках.

— Можете предположить, как себя проявят девчонки в первом сезоне?

— Очень сложно предсказать. Многое будет зависеть от того, как они проведут тренировочные лагеря. В плане Маши, наверное, чуть более ясная картина, поскольку она центровая, и через игроков этого амплуа всегда проходит много комбинаций. И даже если тебя в упор не видят, то ты можешь подобрать, поставить заслон, принести пользу.

«Финикс» играет в быстрый баскетбол, подходящий Раисе. Там много бросков, быстрых атак. Она знает, как играть. Нужно верить в себя и отрабатывать на обеих сторонах площадки. Не сомневаюсь, что, если им дадут возможность, они себя проявят.