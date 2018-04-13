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Российская баскетболистка Вадеева выбрана в первом раунде драфта женской НБА
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Российская баскетболистка Вадеева выбрана в первом раунде драфта женской НБА 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Центровая сборной России Мария Вадеева была выбрана в первом раунде драфта женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN,19-летнюю баскетболистку выбрал клуб «Лос-Анджелес Спаркс» под общим 11-ым номером.
Вадеева является чемпионкой баскетбольной Евролиги в составе курского «Динамо», а также чемпионкой мира среди юниоров 2017 года.
Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
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