Российская баскетболистка Вадеева выбрана в первом раунде драфта женской НБА

Центровая сборной России Мария Вадеева была выбрана в первом раунде драфта женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN,19-летнюю баскетболистку выбрал клуб «Лос-Анджелес Спаркс» под общим 11-ым номером.

Вадеева является чемпионкой баскетбольной Евролиги в составе курского «Динамо», а также чемпионкой мира среди юниоров 2017 года.