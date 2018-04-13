Зубков: «Важно было почувствовать игру перед плей-офф с ЦСКА»

Форвард «Химок» Андрей Зубков прокомментировал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Зубков набрал 22 очка и помог своей команде победить со счетом 82:79.

”Самое главное — нужно было выиграть, потому что мы поехали в Минск коротким составом, из «основы» нам не смогли помочь пять человек. Также перед плей-офф с ЦСКА тем, кто мало играл, важно было почувствовать игру. После двух месяцев мне нужно было как-то вернуться, я много забил, но многим остался недоволен, так как смазал. В целом, все было нормально, и мы победили”, — цитирует Зубкова пресс-служба подмосковного клуба.