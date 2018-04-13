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Сергей Кущенко: «Бертомеу сказал, что „Локомотив“ заслуживает места в Евролиге»
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Сергей Кущенко: «Бертомеу сказал, что „Локомотив“ заслуживает места в Евролиге» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Во втором финальном матче Еврокубка «Локомотив» в Стамбуле встретится с «Дарюшафакой», а победитель серии получит путевку в Евролигу. Напомним, турецкий клуб выиграл первую встречу. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что «Локомотив» по уровню достоин Евролиги.
— На первом матче серии в Краснодаре мы общались с руководителем Евролиги Жорди Бертомеу, — цитируют "Известия" Кущенко. — Он сказал, что «Локо» давно участвует в турнирах Евролиги и заслуживает места в самом престижном турнире Европы. По его мнению, в Краснодаре есть все составляющие хорошего баскетбола: организация матчей, шоу-программа, арена, болельщики. От себя добавлю, что и сама команда показывает очень классный баскетбол в этом сезоне. Уверен, парни проявят характер и постараются переломить ход этой серии.
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