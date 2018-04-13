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Тимофей Якушин: «Всегда приятно побеждать последним броском»
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Тимофей Якушин: «Всегда приятно побеждать последним броском» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Защитник «Химок» Тимофей Якушин заявил, что он получил удовольствие от победы своей команды над «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб победил со счетом 82:79, а сам Якушин набрал шесть очков.
— Не ожидал, что получу столько игрового времени, тем более, учитывая мою болезнь. Свои минуты я старался отработать на сто процентов. Знаю, что было много ошибок, но в таких играх я получаю бесценный опыт, — цитирует официальный сайт «Химок» Якушина. — Хочу сказать спасибо тренерскому штабу, который оказал мне доверие, и игрокам за их поддержку. Очень приятная победа, особенно последним броском. Всегда приятно так побеждать. После победы самочувствие стало намного лучше
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