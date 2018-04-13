Вологодские баскетболисты уступили соперникам из Москвы

Очередной матч первенства детско-юношеской баскетбольной лиги закончился для вологодских «Бульдогов» поражением. Вологодские баскетболисты уступили москвичам.

Игра прошла в спорткомплексе «Вологда» накануне. «Бульдоги» сыграли против «Динамо-Юность» из столицы. Вологжане хорошо начали матч и первую его половину уверенно вели в счете. Во второй части встречи удача отвернулась от вологодских баскетболистов. Итоговый счет игры 51:69 в пользу столичных спортсменов.

Самым результативным в нашей команде стал Даниил Кушевский. Он принес «Бульдогам» 10 очков. Еще 8 баллов добавил Даниил Палкин. 7 очков на счету Геннадия Куницина.