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Вологодские баскетболисты уступили соперникам из Москвы
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Вологодские баскетболисты уступили соперникам из Москвы 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Очередной матч первенства детско-юношеской баскетбольной лиги закончился для вологодских «Бульдогов» поражением. Вологодские баскетболисты уступили москвичам.
Игра прошла в спорткомплексе «Вологда» накануне. «Бульдоги» сыграли против «Динамо-Юность» из столицы. Вологжане хорошо начали матч и первую его половину уверенно вели в счете. Во второй части встречи удача отвернулась от вологодских баскетболистов. Итоговый счет игры 51:69 в пользу столичных спортсменов.
Самым результативным в нашей команде стал Даниил Кушевский. Он принес «Бульдогам» 10 очков. Еще 8 баллов добавил Даниил Палкин. 7 очков на счету Геннадия Куницина.
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