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НБА бьет рекорды посещаемости
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В НБА четвёртый сезон подряд обновлён рекорд посещаемости 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Reuters
Встречи завершившегося регулярного чемпионата НБА посетили в общей сложности 22,1 млн зрителей, сообщает официальный сайт ассоциации.
Средняя посещаемость одного матча составила 17 987 болельщиков. Таким образом установлен новый рекорд лиги по этому показателю. Предыдущее высшее достижение в 21,9 млн зрителей в сумме и 17 884 в среднем на поединке было зафиксировано в прошлом сезоне.
Посещаемость встреч НБА последовательно бьёт рекордные отметки уже четвёртый год подряд.
Кроме того, по сравнению с прошлым сезоном на 25% выросли продажи атрибутики через интернет и на 9% увеличилось количество пользователей в социальных сетях лигах.
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