НБА бьет рекорды посещаемости

В НБА четвёртый сезон подряд обновлён рекорд посещаемости

Встречи завершившегося регулярного чемпионата НБА посетили в общей сложности 22,1 млн зрителей, сообщает официальный сайт ассоциации.

Средняя посещаемость одного матча составила 17 987 болельщиков. Таким образом установлен новый рекорд лиги по этому показателю. Предыдущее высшее достижение в 21,9 млн зрителей в сумме и 17 884 в среднем на поединке было зафиксировано в прошлом сезоне.

Посещаемость встреч НБА последовательно бьёт рекордные отметки уже четвёртый год подряд.

Кроме того, по сравнению с прошлым сезоном на 25% выросли продажи атрибутики через интернет и на 9% увеличилось количество пользователей в социальных сетях лигах.