Пинок и карточка собаке: что вытворяют судьи

Матч чемпионата Чехии по баскетболу был прерван из-за симуляции арбитра

«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!» — хочется крикнуть баскетбольному арбитру Станиславу Кучере, который судил матч плей-офф чемпионата Чехии между «Опавой» и «Оломучко».

Во второй четверти встречи игрок Дарко Кохадаревич и Кучера сошлись лицом к лицу после удаления баскетболиста. Спустя еще мгновение арбитр эпично рухнул на паркет, схватившись руками за лицо. На повторе четко видно, что Станислав симулировал контакт. Зачем он это сделал, остается загадкой. Возможно, Кучера хотел, чтобы судья наказал игрока. Но ведь судья — он сам. В общем, ситуация сложная.

Матч был остановлен. Ведется разбирательство. В связи с этим «Газета.Ru» решила вспомнить еще несколько забавных эпизодов, которые происходили с судьями во время матчей.

Курьезный случай произошел месяц назад в одном из низших дивизионов чемпионата Англии. Главный судья матча клубов «Хемел Хемпстед Таун» и «Ист Таррока» по ошибке удалил футболиста Санчеза Уотта.

В таких лигах у футболистов на майках только номера и узнать фамилию игрока на поле можно, только спросив его самого. Главный судья матча так и сделал, но в ответе 27-спортсмена он услышал издевку. Фамилия Уотт созвучна с английским вопросом «What?» («Что?»).

Недолго думая, рефери удалил наглого игрока «Хемела» с поля. Однако несправедливо наказанная команда все же сумела добиться правды и игрок с вопросительной фамилией был возвращен на газон.

В итоге «Хемел» победил со счетом 2:0. Один из мячей забил Уотт.

Обидчивые арбитры судят и матчи французского чемпионата. В концовке поединка «Нант» — «ПСЖ» защитник Диего Карлос не заметил арбитра Тони Шапрона и на бегу задел судью.

Разъяренный судья пнул игрока, после чего поднялся и показал ошарашенному спортсмену вторую желтую карточку.

Более того, Шапрон назначил штрафной в пользу «ПСЖ». Негодованию потерпевшей стороны не было предела.

O que й isso, rapaz? Бrbitro cai no chгo, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francкs pic.twitter.com/rjy3Q5poNP— globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2018 г.

«Мне нельзя резко высказываться о работе судьи, меня иначе вызовут на комиссию по этике. Это скандал, арбитр удалил футболиста ни за что. Никогда не видел такого в жизни, судью следует отстранить от работы», — говорил после матча президент «Нанта» Вадьдемар Кита.

Это в итоге и произошло. Шапрона отстранили от работы и отменили карточку. А сам арбитр извинился перед игроком.

«Такое поведение было неуместным с моей стороны. Я хочу принести извинения Диего Карлосу.

Его действия были неумышленными, потому я уже направил в Федерацию футбола Франции отчет, в котором попросил отменить показанную мною желтую карточку.

Когда он задел меня, я почувствовал резкую боль из-за недавней травмы, потому инстинктивно занес ногу», — сказал судья.

Эпизод был заигран, но шутки о нем навсегда останутся в твиттере.

В матче чемпионата Германии по футболу между «Кельном» и «Фрайбургом» главный арбитр Роберт Кампка проявил невероятную находчивость.

На 16-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота гостей. Но возникла небольшая проблема. Из-за сильнейших осадков поле завалило снегом и рефери вместе со спортсменами просто не могли найти точку, с которой необходимо было пробить 11-метровый.

Кампка вышел из ситуации в лучших традициях дворового футбола. Судья просто взял и отмерил расстояние шагами.

Атаковавшей команде это принесло удачу — пенальти был реализован.

Женщина-арбитр — не к добру. Несмотря на культ равноправия полов в Европе, так наверняка думали футболисты и болельщики клуба второй немецкой лиги «Унион Берлин».

Дело в том, что судившая матч столичной команды с «Гройтер Фюрт» Бибиана Штайнхаус, случайно отдала голевую передачу футболисту «Гройтера».

Защитники клуба из Берлина пытались вынести мяч из своей штрафной, но сняряд угодил в судью и отскочил к нападающему «Гройтер Фюрт», который отправил круглого в сетку.

Этот гол стоил «Унион Берлин» победы — встреча завершилась со счетом 1:1. Девушка-арбитр ничего поделать с этим не могла и лишь виновато улыбнулась пострадавшим футболистам в стиле «Ну, бывает».

Возможно, подобный эпизод был своего рода местью Бибианы спортсменам-мужчинам за их распущенность. Было зафиксировано несколько случаев, когда футболисты дотрагивались до груди девушки-арбитра. Вот, например, популярное видео с участие Штайнхаус и игрока «Герты» Петера Нимайера

Еще один эпизод произошел в 2013 году во время матча второй Бундеслиги между «Ингольштадтом 04» и «Кайзерслаутерном». Во время одного из эпизодов защитник хозяев поля Андре Миятович случайно положил ей руку на грудь. Штайнхаус, увидев руку мужчины у себя на груди, засмеялась, а футболист растерянно ретировался.

«Я не намеревался хватать ее — просто так кажется на фотографии. Был небольшой контакт, когда она назначила пенальти в наши ворота. Но у меня и в мыслях не было делать то, о чем говорят», — оправдал Миятович свой поступок.

Ну и напоследок вспомним классический случай из отечественного футбола. В 2007 году жаркое дерби «Спартака» и ЦСКА при огромном скоплении зрителей проходило в упорной борьбе. Напряжение было накалено до предела.

Обстановку разрядил лохматый пес, выбежавший на искусственный газон «Лужников» того времени. Дворняга пробежалась трусцой по полю, пообщалась с футболистами и даже дала себя погладить бразильской звезде армейцев форварду Вагнеру Лаву

Судье Игорю Захарову затяжка времени не понравилась. Арбитр решил наказать пса и показал ему желтую карточку. Животное приняло санкции достойно и покинуло газон.

«В разгар встречи на поле выскочил пес — к тому же не маленький, а довольно упитанный. Никто не ожидал, что такое может произойти в Лужниках, где несколько кордонов охраны…

Я остановил игру, жду, пока собаку уберут. Но она продолжает бегать по полю, игроки ее гладят. А время-то идет… Тогда я решил власть употребить — показал псу желтую карточку.

Это была шутка? Нет, выход из сложившейся ситуации. Вдруг собака кого-нибудь бы укусила? А среди футболистов чуть ли не сплошь богатые люди, их здоровье стоит дорого… Самое интересно, что после того, как я «предупредил» собаку, пес убежал с поля. Стадион грохнул от смеха», — рассказал об этом случае «Свободной прессе» Захаров.

