Глава Еврокубка прокомментировал результат финальной серии 

Президент Евролиги Жорди Бертомеу поделился мнением о финальной серии турнира, в которой встречались краснодарский "Локомотив-Кубань" и турецкий клуб "Дарушшафака".
"Победителя этого финала заранее невозможно было предсказать. Обе команды сильные и достойны победы. Этот финал — украшение сезона, что хорошо и для нас, и для баскетбола", — цитирует Бертомеу ТАСС.
Вторая встреча между "Дарушшафакой" и "Локомотив-Кубанью", которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 67:59 в пользу хозяев.
В финальной серии до двух побед "Дарушшафака" дважды обыграла российский клуб и стала чемпионом баскетбольного Еврокубка.
Ранее главный тренер клуба "Локомотив-Кубань" Саша Обрадович поздравил соперника с победой в Еврокубке.