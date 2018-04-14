Глава Еврокубка прокомментировал результат финальной серии

Президент Евролиги Жорди Бертомеу поделился мнением о финальной серии турнира, в которой встречались краснодарский "Локомотив-Кубань" и турецкий клуб "Дарушшафака".

"Победителя этого финала заранее невозможно было предсказать. Обе команды сильные и достойны победы. Этот финал — украшение сезона, что хорошо и для нас, и для баскетбола", — цитирует Бертомеу ТАСС

Вторая встреча между "Дарушшафакой" и "Локомотив-Кубанью", которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 67:59 в пользу хозяев.

В финальной серии до двух побед "Дарушшафака" дважды обыграла российский клуб и стала чемпионом баскетбольного Еврокубка.