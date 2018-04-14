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2 передачи Проворова помогли «Филадельфии» сравнять счёт в серии с «Питтсбургом»
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2 передачи Проворова помогли «Филадельфии» сравнять счёт в серии с «Питтсбургом» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил с разгромным счётом — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3). Первый матч — 7:0.
Главным героем матча стал форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, набравший 3 (1+2) очка. Именно его шайба стала победной в матче и позволила «Филадельфии» сравнять счёт в серии — 1:1.
Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов отдал 2 голевые передачи, которые стали для него дебютными в Кубке Стэнли.
Форвард «пингвинов» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.
Третий матч серии пройдёт в Филадельфии 15 апреля.
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