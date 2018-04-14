«Атланта» разрешила главному тренеру провести переговры с худшей командой «Запада» НБА

Главный тренер команды НБА «Атланта Хокс» Майк Буденхольцер получил от руководства разрешение провести переговоры с «Финикс Санз». Об этом сообщает ESPN. Эрл Уотсон был отправлен в отставку в октябре, исполняющим обязанности стал Джей Триано. «Финикс» занял последнее место в Западной конференции НБА и восьмой сезон подряд не попал в плей-офф.

Буденхольцер впервые не смог вывести «Атланту» в плей-офф. Он работает в клубе с 2013 года. В 2015 году Буденхольцер был признан тренером года в НБА, а в 1999, 2003, 2005 и 2007 годах становился чемпионом НБА в качестве помощника главного тренера «Сан-Антонио Сперс».