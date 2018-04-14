Ещё
«Атланта» разрешила главному тренеру провести переговры с худшей командой «Запада» НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Атланта» разрешила главному тренеру провести переговры с худшей командой «Запада» НБА 

SPORT24.ru 18 минут назад
Главный тренер команды НБА «Атланта Хокс» Майк Буденхольцер получил от руководства разрешение провести переговоры с «Финикс Санз». Об этом сообщает ESPN. Эрл Уотсон был отправлен в отставку в октябре, исполняющим обязанности стал Джей Триано. «Финикс» занял последнее место в Западной конференции НБА и восьмой сезон подряд не попал в плей-офф.
Буденхольцер впервые не смог вывести «Атланту» в плей-офф. Он работает в клубе с 2013 года. В 2015 году Буденхольцер был признан тренером года в НБА, а в 1999, 2003, 2005 и 2007 годах становился чемпионом НБА в качестве помощника главного тренера «Сан-Антонио Сперс».
SPORT24.ru: последние новости
Михаил Прохоров продал 49% акций «Бруклин Нетс» Баскетболистки сборной России выбраны на драфте женской НБА «Локо» проиграл первый матч финала баскетбольного Еврокубка. Виноват лучший тренер в истории сборной России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое10
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение