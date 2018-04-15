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«Нью-Орлеан» победил «Портленд» в первом матче серии, Энт. Дэвис набрал 35 очков
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«Нью-Орлеан» победил «Портленд» в первом матче серии, Энт. Дэвис набрал 35 очков 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Портленд Трэйл Блейзерс» принимал «Нью-Орлена Пеликанс» и уступил со счётом 95:97 (18:21, 18:24, 27:30, 32:22).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал форвард «пеликанов» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 14 подборов. Также дабл-дабл оформил другой форвард гостей Никола Миротич (16 очков и 11 подборов). Рэджон Рондо отметился 17 передачами.
У хозяев дабл-дабл оформил боснийский центровой Юсуф Нуркич (11 очков и 11 подборов).
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