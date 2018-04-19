Антонов: ЦСКА победил «Химки» благодаря командным действиям 

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Химками» (89:84) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, отметив успешную игру одноклубников в защите.
«Не думаю, что вторая игра далась легче или спокойнее, чем первая. Она была очень жёсткой. Сегодня начали лучше, чем в первом матче. Всё время старались быть впереди. Но лидер в матче менялся, часто бывал равный счёт. Смогли победить за счёт командных действий. Большая заслуга наших защитников, которые смогли закрыть Шведа, сегодня он сделал немного передач и набрал всего 12 очков. Всех с победой, ведём 2-0, нужно восстановиться. Не думаю, что в третьем матче кто-то кого-то удивит», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.