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Антонов: ЦСКА победил «Химки» благодаря командным действиям
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Антонов: ЦСКА победил «Химки» благодаря командным действиям 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Химками» (89:84) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, отметив успешную игру одноклубников в защите.
«Не думаю, что вторая игра далась легче или спокойнее, чем первая. Она была очень жёсткой. Сегодня начали лучше, чем в первом матче. Всё время старались быть впереди. Но лидер в матче менялся, часто бывал равный счёт. Смогли победить за счёт командных действий. Большая заслуга наших защитников, которые смогли закрыть Шведа, сегодня он сделал немного передач и набрал всего 12 очков. Всех с победой, ведём 2-0, нужно восстановиться. Не думаю, что в третьем матче кто-то кого-то удивит», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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