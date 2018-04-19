Дабл-дабл Родригеса помог ЦСКА вновь победить «Химки», счёт в серии 2:0

В Москве завершился второй поединок четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками». Победу в нём одержали «армейцы». Первая половина встречи прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней были гости, что отразилось и в цифрах на табло. На большой перерыв команды ушли при счёте 45:43 в пользу «Химок».

Во второй половине баскетболистам ЦСКА удалось прибавить, уже в третьей четверти минимальное отставание было отыграно. В заключительные десять минут встречи подопечные Итудиса закрепили успех, оформив победу со счётом 89:84.

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес , оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 передач. У «Химок» 24 очка в активе Энтони Гилла

Таким образом, счёт в четвертьфинальной серии стал 2:0. Третий матч серии состоится 25 апреля.