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Олимпийский чемпион — 1992 Гомельский оценил дерби ЦСКА — «Химки» в Евролиге
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Олимпийский чемпион — 1992 Гомельский оценил дерби ЦСКА — «Химки» в Евролиге 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион 1992 года по баскетболу Евгений Гомельский считает, что в серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками» не будет борьбы.
"У меня есть сомнения, что в этой серии будет борьба. В сентябре 2017 года «Химки» обыграли ЦСКА в Кубке А. Я. Гомельского, и тогда казалось, что у армейцев появился достойный конкурент. Но подмосковную команду лихорадит, о какой-то стабильности говорить не приходится", — цитирует Гомельского газета «Известия».
Он отметил, что главный тренер химчан Георгиос Барцокас так и не нашел оптимальные сочетания.
"Да, команда пробилась в плей-офф Евролиги, но выход на ЦСКА большой радости никому не дает. У ЦСКА, пожалуй, самая «глубокая скамейка» запасных в Евролиге. Когда Итудис может начинать игру без Де Коло и Родригеса, это показывает, какие возможности есть у команды.
Подмосковный клуб будет уповать на талант Шведа. Леша — незаменимая фигура для «Химок», но в ЦСКА умеют играть против него. Не только Курбанов, но и другие игроки будут очень внимательно приглядывать за российским защитником. Один Леша обыграть ЦСКА не в силах. А вот смогут ли поддержать его партнеры — это большой вопрос.
Поэтому я склоняюсь к тому, что армейцы выиграют серию без особого напряжения", — добавил Гомельский.
Первые матчи между ЦСКА и «Химками» пройдут 17 и 19 апреля.
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