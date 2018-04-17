Олимпийский чемпион — 1992 Гомельский оценил дерби ЦСКА — «Химки» в Евролиге

Олимпийский чемпион 1992 года по баскетболу Евгений Гомельский считает, что в серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками» не будет борьбы.

"У меня есть сомнения, что в этой серии будет борьба. В сентябре 2017 года «Химки» обыграли ЦСКА в Кубке А. Я. Гомельского, и тогда казалось, что у армейцев появился достойный конкурент. Но подмосковную команду лихорадит, о какой-то стабильности говорить не приходится", — цитирует Гомельского газета «Известия»

Он отметил, что главный тренер химчан Георгиос Барцокас так и не нашел оптимальные сочетания.

"Да, команда пробилась в плей-офф Евролиги, но выход на ЦСКА большой радости никому не дает. У ЦСКА, пожалуй, самая «глубокая скамейка» запасных в Евролиге. Когда Итудис может начинать игру без Де Коло и Родригеса, это показывает, какие возможности есть у команды.

Подмосковный клуб будет уповать на талант Шведа. Леша — незаменимая фигура для «Химок», но в ЦСКА умеют играть против него. Не только Курбанов, но и другие игроки будут очень внимательно приглядывать за российским защитником. Один Леша обыграть ЦСКА не в силах. А вот смогут ли поддержать его партнеры — это большой вопрос.

Поэтому я склоняюсь к тому, что армейцы выиграют серию без особого напряжения", — добавил Гомельский.

Первые матчи между ЦСКА и «Химками» пройдут 17 и 19 апреля.