ЦСКА и «Химки» начинают четвертьфинальную серию баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Баскетбольные клубы ЦСКА и «Химки» проведут во вторник первый матч четвертьфинальной серии Евролиги. ЦСКА еще не проиграл ни одной серии плей-офф главного еврокубка, тогда как подмосковная команда впервые добралась до четвертьфинальной стадии Евролиги.

Первые два матча серии до трех побед пройдут 17 и 19 апреля в Москве на площадке армейцев, 25 апреля команды сыграют в Мытищах, где принимают своих соперников по Евролиге «Химки». Если понадобится, там же пройдет и четвертая игра 27 апреля, пятый матч при необходимости состоится 1 мая на арене ЦСКА.

Регулярный чемпионат ЦСКА завершил на первом месте, одержав в 30 матчах 24 победы, тогда как у «Химок» — 16 побед и восьмое место. Несмотря на досрочное завоевание путевки в четвертьфинал, «Химки» не лучшим образом провели концовку турнира и получили в соперники главного фаворита. ЦСКА в новейшей истории Евролиги лишь раз не сумел пробиться в «Финал четырех» — в 2011 году, когда остановился на групповой стадии. С 2005 года, когда Евролига внедрила одну серию плей-офф, ЦСКА неизменно в четвертьфиналах побеждал — за исключением турнира семилетней давности, когда не сумел туда пробиться.

В нынешнем регулярном чемпионате ЦСКА вновь подтвердил статус главного фаворита Евролиги — наряду с чемпионом Европы прошлого сезона турецким «Фенербахче». Армейцы показывали самый результативный баскетбол в турнире, набирая в среднем 89,2 очка за матч.

Четыре победы ЦСКА в сезоне

Первые две встречи серии с «Химками» пройдут на домашней арене ЦСКА «Мегаспорт», и в этих играх армейцы могут получить решающее преимущество. В Евролиге нынешнего сезона ЦСКА дважды победил «Химки» — 79:68 и 90:73, причем в гостях преимущество армейцев было даже большим.

Дважды уверенно ЦСКА побеждал «Химки» и в матчах Единой лиги ВТБ, и в национальном чемпионате преимущество армейцев составляло комфортные 15-20 очков.

Как справиться с ЦСКА, должен решить греческий наставник «Химок» Георгиос Барцокас , которому будет противостоять соотечественник Димитрис Итудис . С «Химками» Барцокас армейцев еще не обыгрывал, последняя победа подмосковной команды над ЦСКА в Евролиге датирована декабрем 2015 года, когда «Химки» возглавлял Римас Куртинайтис . Однако в 2012 году Барцокас руководил «Олимпиакосом», который в полуфинале Евролиги обыграл армейцев, а затем и завоевал титул.

Матчи в «Мегаспорте» 17 и 19 апреля начнутся в 20:00 мск. Во вторник в большом перерыве встречи ЦСКА и «Химок» выступит группа «Жуки», в четверг свои хиты исполнит группа «Ногу свело». Матчи на «Арене Мытищи» также запланированы на 20:00 мск.

Во вторник стартует еще одна четвертьфинальная серия Евролиги — греческий «Панатинаикос» встретится с испанским "Реалом" из Мадрида. В этом противостоянии очевидного фаворита нет, хотя преимущество своей площадки получили греки. В среду первые матчи проведут «Фенербахче» и испанская «Баскония», а также «Олимпиакос» и литовский «Жальгирис». В этих сериях фавориты — финалисты прошлого сезона из Турции и Греции.

"Финал четырех" Евролиги пройдет 18-20 мая в Белграде.