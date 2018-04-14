Швед: «Химки» могут обыграть любого соперника, когда играют как единое целое

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в которой его команде предстоит сыграть с ЦСКА.

«У нас хорошие игроки и цели. Мы стараемся помогать друг другу и если мы играем как единое целое, мы способны победить любого соперника. Все мы здесь словно небольшая семья — игроки, тренеры, персонал. У нас отличная атмосфера. Наша команда никогда прежде не играла в плей-офф Евролиги, так что это будет большим шагом вперёд и большой возможностью для игроков», — рассказал Швед в интервью размещённом на официальном канале Евролиги в YouTube.