«Торонто» обыграл «Вашингтон», «Филадельфия» разгромила «Майами»

«Торонто Рэпторс» в первом матче четвертьфинала Восточной конференции у себя дома обыграл «Вашингтон Уизардс» — 114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21).

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Торонто».

«Филадельфия Сиксерс» на домашней арене уверенно разобралась с «Майами Хит» — 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик , набравший 28 очков. Разыгрывающему хозяев Бену Симмонсу не хватило одного подбора (17 очков, 14 передач, 9 подборов), чтобы оформить свой первый трипл-дабл в плей-офф.

У «Хит» больше всех очков набрал центровой Келли Олиник — 26.

«Филадельфия» вышла вперед в серии со счетом 1-0.

В заключительном матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке проиграл «Нью-Орлеан Хорнетс» со счетом 95:97 (18:21, 18:24, 27:30, 32:22).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «пеликанов» Энтони Дэвис , оформивший дабл-дабл из 35 очков и 14 подборов. Также дабл-дабл оформил другой форвард гостей Никола Миротич (16 очков и 11 подборов). Разыгрывающий Рэджон Рондо отметился 17 передачами.

У хозяев дабл-дабл на счету центрового Юсуфа Нуркича (11 очков и 11 подборов).

«Нью-Орлеан» повел в серии со счетом 1-0.